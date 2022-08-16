Пересувний магазин МХП забезпечує доступними продуктами понад 100 населених пунктів на Вінниччині
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. На Вінниччині працює пересувний соціальний магазин від благодійного фонду “МХП-Громаді”, який доставляє продукти за доступними цінами у найвіддаленіші куточки регіону. Магазин надає послуги понад 43 тис. осіб у 112 населених пунктах області. Про це повідомили у пресслужбі Фонду, передає УНН.
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“Жителі громад, в яких присутній наш Фонд, мають змогу придбати продукцію власного виробництва, зокрема м’ясо птиці та олію, за пільговими цінами, які на 50-70% нижчі за ринкові. Це дає можливість людям зекономить власний сімейний бюджет і мати на столі якісні продукти харчування. Крім соціально незахищених верств населення, людей поважного віку, пайовиків підприємств МХП, у наших соціальних магазинах на Вінниччині купують продукцію близько 200 багатодітних родин, а також майже 300 медпрацівників, котрі надають медичну допомогу жителям населених пунктів цих територій”, - йдеться у повідомленні.
Додатково
Пересувні соціальні магазини від “МХП-Громаді” працюють також у Київській, Черкаській, та Дніпропетровській областях.
Нагадаємо
Раніше благодійний фонд "МХП-Громаді" передав допомогу для пологового відділення Роменської центральної районної лікарні, що на Сумщині.
Довідка
МХП — провідний виробник курячого м’яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). Засновник компанії — Юрій Косюк.