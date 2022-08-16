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Передвижной магазин МХП обеспечивает доступными продуктами более 100 населенных пунктов Винницкой области

Киев • УНН

 • 248448 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. В Винницкой области работает передвижной социальный магазин от благотворительного фонда “МХП-Громаді”, который доставляет продукты по доступным ценам в самые отдаленные уголки региона. Магазин предоставляет услуги более 43 тыс. человек в 112 населенных пунктах области. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда, передает УНН.

Передвижной магазин МХП обеспечивает доступными продуктами более 100 населенных пунктов Винницкой области

Цитата

“Жители громад, в которых присутствует наш Фонд, могут приобрести продукцию собственного производства, в частности мясо птицы и масло, по льготным ценам, которые на 50-70% ниже рыночных. Это дает возможность людям сэкономить свой семейный бюджет и иметь на столе качественные продукты питания. Помимо социально незащищенных слоев населения, людей почтенного возраста, пайщиков предприятий МХП, в наших социальных магазинах Винницкой области покупают продукцию около 200 многодетных семей, а также почти 300 медработников, оказывающих медицинскую помощь жителям населенных пунктов этих территорий”, - говорится в сообщении.

Дополнительно

Передвижные социальные магазины от “МХП-Громаді” работают также в Киевской, Черкасской и Днепропетровской областях.

Напомним

Ранее благотворительный фонд "МХП-Громаді" передал помощь для родильного отделения Роменской центральной районной больницы Сумской области.

Справка

МХП — ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). Основатель компании — Юрий Косюк.

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