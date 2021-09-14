Переслідування Росією кримських татар: ПАРЄ отримала запит на дебати
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. На сесію Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) надійшов запит на проведення дебатів щодо політичного переслідування корінних народів у тимчасово окупованому Криму з боку Росії. Про це УНН повідомляє з посиланням на ПАРЄ.
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"Зроблено запит на термінове обговорення ситуації в Афганістані; посилення міграційного тиску на кордонах Латвії, Литви і Польщі з Білоруссю; і новий проект протоколу до Конвенції Ради Європи про кіберзлочинність про розширення співпраці і розкритті електронних доказів. Зроблено запит на обговорення поточних подій на тему "Західні Балкани між демократичними викликами і європейськими устремліннями: яка роль Ради Європи?" і про "Політичне переслідування корінних народів в Криму з боку Росії", - говориться в повідомленні.
Деталі
Також, зокрема на сесії ПАРЄ планують обговорити доповіді, які стосуються дій Ради Європи щодо закріплення права на здорове навколишнє середовище і боротьбі зі зміною клімату.
Додамо, що сесія пройде в Страсбурзі з 27 по 30 вересня.
Доповнення
Член української делегації в ПАРЄ, депутат ВР Рустем Умеров повідомляв, що Україна подала запит на проведення дебатів на тему "Політичні переслідування корінних народів в Криму Російською Федерацією". Даний запит був відправлений після нової хвилі обшуків, затримань і арештів кримських татар на півострові.
Контекст
Вранці 4 вересня стало відомо, що в окупованому Криму силовики прийшли з обшуками до заступника голови Меджлісу, журналіста і політолога Нарімана Джелялова. Його затримали.
6 вересня російський окупаційний суд в Сімферополі прийняв рішення про затримання Нарімана Джелялова під варту до 4 листопада 2021 року.
За словами захисту Джелялова, російське слідство здійснило маніпуляцію, коли воно отримало свідчення.
Сам заступник голови Меджлісу вважає, що його затримання - це якась помста за участь в саміті Кримської платформи.