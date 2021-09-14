Преследования Россией крымских татар: ПАСЕ получила запрос на дебаты
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. На сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) поступил запрос на проведение дебатов относительно политического преследования коренных народов во временно оккупированном Крыму со стороны России. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ПАСЕ.
Цитата
“Запрошено срочное обсуждение ситуации в Афганистане; усиление миграционного давления на границах Латвии, Литвы и Польши с Беларусью; и новый проект протокола к Конвенции Совета Европы о киберпреступности о расширении сотрудничества и раскрытии электронных доказательств. Запрошено обсуждение текущих событий на тему “Западные Балканы между демократическими вызовами и европейскими устремлениями: какова роль Совета Европы?” и о “Политическом преследовании коренных народов в Крыму со стороны России”, — говориться в сообщении.
Детали
Также, в частности на сесии ПАСЕ планируют обсудить доклады, которые касаются действий Совета Европы по закреплению права на здоровую окружающую среду и борьбе с изменением климата.
Добавим, что сессия пройдет в Страсбурге с 27 по 30 сентября.
Дополнение
Член украинской делегации в ПАСЕ, депутат ВР Рустем Умеров сообщал, что Украина подала запрос на проведение дебатов на тему “Политические преследования коренных народов в Крыму Российской Федерацией”. Данный запрос был отправлен после новой волны обысков, задержаний и арестов крымских татар на полуострове.
Контекст
Утром 4 сентября стало известно, что в оккупированном Крыму силовики пришли с обысками к заместителю председателя Меджлиса, журналисту и политологу Нариману Джелялову. Его задержали.
6 сентября российский оккупационный суд в Симферополе принял решение о задержании Наримана Джелялова под стражу до 4 ноября 2021 года.
По словам защиты Джелялова, российское следствие осуществило манипуляцию, когда оно получило показания.
Сам заместитель председателя Меджлиса считает, что его задержание — это некая месть за участие в саммите Крымской платформы.