Перервали гегемонію: клуб з Івано-Франківська став чемпіоном України з футзалу
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. У фінальному протистоянні в футзальній Екстра-лізі сезону-2020/2021 івано-франківський "Ураган" виявився сильнішим за херсонський "Продексім", передає УНН з посиланням на сайт Асоціації футзалу України.
Деталі
Вирішальне протистояння у плей-офф розпочалося із двох перемог підопічних Максима Павленка (3:0, 3:2). У третьому матчі серії південці скоротили відставання (4:2), проте 18 травня знову поступилися (2:5), що поставило крапку у фіналі.
Це значить, що чотирирічне домінування “Продексіму” в Екстра-лізі завершилося. “Ураган” став чемпіоном України вдруге в історії та вперше з 2011 року.
Зазначається, що обидва матчі в серії за третє місце виграв київський “ХІТ”, який здолав львівську “Енергію” та здобув бронзові медалі.
Доповнення
Івано-франківці представлятимуть Україну в наступному розіграші Ліги чемпіонів УЄФА з футзалу.