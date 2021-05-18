Перервали гегемонію: клуб з Івано-Франківська став чемпіоном України з футзалу

Деталі

Вирішальне протистояння у плей-офф розпочалося із двох перемог підопічних Максима Павленка (3:0, 3:2). У третьому матчі серії південці скоротили відставання (4:2), проте 18 травня знову поступилися (2:5), що поставило крапку у фіналі.

Це значить, що чотирирічне домінування “Продексіму” в Екстра-лізі завершилося. “Ураган” став чемпіоном України вдруге в історії та вперше з 2011 року.

Зазначається, що обидва матчі в серії за третє місце виграв київський “ХІТ”, який здолав львівську “Енергію” та здобув бронзові медалі.

Доповнення

Івано-франківці представлятимуть Україну в наступному розіграші Ліги чемпіонів УЄФА з футзалу.