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Перервали гегемонію: клуб з Івано-Франківська став чемпіоном України з футзалу

Київ • УНН

 • 14951 перегляди

КИЇВ. 19 травня. УНН. У фінальному протистоянні в футзальній Екстра-лізі сезону-2020/2021 івано-франківський "Ураган" виявився сильнішим за херсонський "Продексім", передає УНН з посиланням на сайт Асоціації футзалу України.

Перервали гегемонію: клуб з Івано-Франківська став чемпіоном України з футзалу

Деталі

Вирішальне протистояння у плей-офф розпочалося із двох перемог підопічних Максима Павленка (3:0, 3:2). У третьому матчі серії південці скоротили відставання (4:2), проте 18 травня знову поступилися (2:5), що поставило крапку у фіналі.

Це значить, що чотирирічне домінування “Продексіму” в Екстра-лізі завершилося. “Ураган” став чемпіоном України вдруге в історії та вперше з 2011 року.

Зазначається, що обидва матчі в серії за третє місце виграв київський “ХІТ”, який здолав львівську “Енергію” та здобув бронзові медалі.

Доповнення

Івано-франківці представлятимуть Україну в наступному розіграші Ліги чемпіонів УЄФА з футзалу.

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