Прервали гегемонию: клуб из Ивано-Франковска стал чемпионом Украины по футзалу
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. В финальном противостоянии в футзальной Экстра-лиге сезона-2020/2021 Ивано-Франковский "Ураган" оказался сильнее херсонский "Продексим", передает УНН со ссылкой на сайт Ассоциации футзала Украины.
Детали
Решающее противостояние в плей-офф началось с двух побед подопечных Максима Павленко (3:0, 3:2). В третьем матче серии южане сократили отставание (4:2), Однако 18 мая вновь уступили (2:5), что поставило точку в финале.
Это значит, что четырехлетнее доминирования “Продексиму” в Экстра-лиге завершилось. “Ураган” стал чемпионом Украины во второй раз в истории и впервые с 2011 года.
Отмечается, что оба матча в серии за третье место выиграл киевский “ХИТ”, одолевший львовскую “Энергию” и получил бронзовые медали.
Дополнение
Ивано-франковцы будут представлять Украину в следующем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА по футзалу.