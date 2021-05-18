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Прервали гегемонию: клуб из Ивано-Франковска стал чемпионом Украины по футзалу

Киев • УНН

 • 14951 просмотра

КИЕВ. 19 мая. УНН. В финальном противостоянии в футзальной Экстра-лиге сезона-2020/2021 Ивано-Франковский "Ураган" оказался сильнее херсонский "Продексим", передает УНН со ссылкой на сайт Ассоциации футзала Украины.

Прервали гегемонию: клуб из Ивано-Франковска стал чемпионом Украины по футзалу

Детали

Решающее противостояние в плей-офф началось с двух побед подопечных Максима Павленко (3:0, 3:2). В третьем матче серии южане сократили отставание (4:2), Однако 18 мая вновь уступили (2:5), что поставило точку в финале.

Это значит, что четырехлетнее доминирования “Продексиму” в Экстра-лиге завершилось. “Ураган” стал чемпионом Украины во второй раз в истории и впервые с 2011 года.

Отмечается, что оба матча в серии за третье место выиграл киевский “ХИТ”, одолевший львовскую “Энергию” и получил бронзовые медали.

Дополнение

Ивано-франковцы будут представлять Украину в следующем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА по футзалу.

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