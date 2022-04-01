Переплутали з вибухом: на Львівщині жителів налякало нове газове родовище

Цитата

"Пригадуєте вчорашні звуки, схожі на вибухи, через які багато хто на Львівщині не спав пів ночі? Сьогодні вже можу сказати: це звуки, під які російський газ піде за курсом їхнього корабля.

Офіційно: на Львівщині відкрили нове газове родовище! Далі будемо лише нарощувати видобуток!" — написав Козицький.

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