Переплутали з вибухом: на Львівщині жителів налякало нове газове родовище
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Вчора, 31 березня, жителів Львівської області налякали звуки, схожі на вибухи. Як виявилося, галасу навело нове газове родовище. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, інформує УНН.
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"Пригадуєте вчорашні звуки, схожі на вибухи, через які багато хто на Львівщині не спав пів ночі? Сьогодні вже можу сказати: це звуки, під які російський газ піде за курсом їхнього корабля.
Офіційно: на Львівщині відкрили нове газове родовище! Далі будемо лише нарощувати видобуток!" — написав Козицький.
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