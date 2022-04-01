Перепутали со взрывом: во Львовской области жителей напугало новое газовое месторождение
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Вчера, 31 марта, жителей Львовской области напугали звуки, похожие на взрывы. Как оказалось, шума навело новое газовое месторождение. Об этом сообщил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий, информирует УНН.
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"Вспоминаете вчерашние звуки, похожие на взрывы, из-за которых многие во Львовской области не спали полночи? Сегодня уже могу сказать: это звуки, под которые российский газ пойдет по курсу их корабля.
Официально: во Львовской области открыли новое газовое месторождение! Дальше будем лишь наращивать добычу!" - написал Козицкий.
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