Перепутали со взрывом: во Львовской области жителей напугало новое газовое месторождение

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"Вспоминаете вчерашние звуки, похожие на взрывы, из-за которых многие во Львовской области не спали полночи? Сегодня уже могу сказать: это звуки, под которые российский газ пойдет по курсу их корабля.

Официально: во Львовской области открыли новое газовое месторождение! Дальше будем лишь наращивать добычу!" - написал Козицкий.

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