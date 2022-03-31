Голова Львівської ОДА спростував інформацію про вибухи у регіоні
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Голова Львівської ОДА Максим Козицький у своєму Telegram спростував інформацію, яка почала поширюватись про вибухи на Львівщині станом на 23:30 та повідомив, що в одному з населених пунктів області працівники газовидобувної вишки здійснили контрольований викид суміжних газів, передає УНН.
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"Жителі Львова та області, інформація про вибухи на Львівщині, яку активно поширюють у соцмережах, станом на цю годину не підтвердилася. Дбайте про інформаційну гігієну. Не поширюйте контент з підозрілих телеграм-каналів та груп. Слідкуйте за оновленнями на моїх сторінках", - написав він.
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Також Козицький додав, що в одному з населених пунктів області працівники газовидобувної вишки здійснили контрольований викид суміжних газів. Під час скиду було чутно звук, схожий на вибух. Також сталося часткове загоряння. Ці події збіглися з повідомленням про повітряну тривогу.
"Ситуація під контролем. Загроз з повітря на Львівщині зараз нема. З працівниками вишки провели профілактичну бесіду", - зазначив голова ОДА.
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