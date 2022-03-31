Глава Львовской ОГА опроверг информацию о взрывах в регионе
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Глава Львовской ОГА Максим Козицкий в своем Telegram опроверг информацию, которая стала распространяться о взрывах на Львовщине по состоянию на 23:30 и сообщил, что в одном из населенных пунктов области работники газодобывающей вышки осуществили контролируемый выброс смежных газов, передает УНН.
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"Жители Львова и области, информация о взрывах на Львовщине, которую активно распространяют в соцсетях, по состоянию на этот час не подтвердилась. Заботьтесь об информационной гигиене. Не распространяйте контент из подозрительных телеграмм-каналов и групп. Следите за обновлениями на моих страницах", - написал он.
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Также Козицкий добавил, что в одном из населенных пунктов области работники газодобывающей вышки осуществили контролируемый выброс смежных газов. Во время сброса был слышен звук, похожий на взрыв. Также произошло частичное возгорание. Эти события совпали с сообщением о воздушной тревоге.
"Ситуация под контролем. Угроз с воздуха на Львовщине сейчас нет. С работниками вышки провели профилактическую беседу", - отметил председатель ОГА.
Напомним
Рашисти в Львове нанесли по два удара по заводу и нефтебазе в жилых районах.