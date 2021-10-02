Перелом стегна та струс головного мозку: у Чернівцях під час репетиції трюку мотоцикліст впав з рампи

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"Інцидент стався сьогодні вранці, 2 жовтня, під час репетиції мотошоу. Внаслідок падіння з рампи водій мотоцикла отримав численні травми й наразі перебуває в лікарні. Слідчі Чернівецького районного управління поліції розслідують всі обставини події", - йдеться у повідомленні.

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Отримавши інформацію про травмування мотоцикліста на Соборній площі Чернівців, за вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група райуправління поліції.

Правоохоронці встановили, що під час виконання трюку 32-річний водій мотоцикла «Honda» не впорався з керуванням і впав з рампи. Попередньо, медики діагностували у потерпілого перелом стегна, струс головного мозку та інші травми.

За цим фактом слідчі Чернівецького районного управління поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань з ознаками частини 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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