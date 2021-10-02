Перелом бедра и сотрясение головного мозга: в Черновцах во время репетиции трюка мотоциклист упал с рампы
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. В Черновцах на Соборной площади во время репетиции мотошоу мотоциклист не справился с управлением и упал с рампы, его госпитализировали, передает УНН со ссылкой на полицию Черновцов.
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“Инцидент произошел сегодня утром, 2 октября, во время репетиции мотошоу. В результате падения с рампы водитель мотоцикла получил многочисленные травмы и сейчас находится в больнице. Следователи Черновицкого районного управления полиции расследуют все обстоятельства произошедшего”, — говорится в сообщении.
Детали
Получив информацию о травмировании мотоциклиста на Соборной площади Черновцов, по указанному адресу выехала следственно-оперативная группа райуправления полиции.
Правоохранители установили, что во время выполнения трюка 32-летний водитель мотоцикла “Honda” не справился с управлением и упал с рампы. Предварительно, медики диагностировали у пострадавшего перелом бедра, сотрясение головного мозга и другие травмы.
По данному факту следователи Черновицкого районного управления полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований с признаками части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
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