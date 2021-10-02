Під Одесою перекинувся причіп із п'ятьма дітьми: загинув 9-річний хлопчик

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Сьогодні в селі Петрове Одеського району перевернувся трактор з причепом, у якому знаходилися п’ятеро хлопчиків віком від 9-ти до 15-ти років. Одна дитина померла від отриманих травм в кареті швидкої допомоги, інші не постраждали.

Попередньо встановлено, що водій трактора, рухаючись вздовж схилу, не впорався з керуванням і з’їхав з узбіччя. Після ДТП кермувальник втік, наразі поліцейські встановлюють його місце знаходження.

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 (порушення правил дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

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