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Под Одессой перевернулся прицеп с пятью детьми: погиб 9-летний мальчик

Под Одессой перевернулся прицеп с пятью детьми: погиб 9-летний мальчик

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 октября. УНН. Сегодня под Одессой перевернулся трактор с прицепом, в котором находились пятеро мальчиков в возрасте от 9-ти до 15-ти лет. Один ребенок умер, передает УНН со ссылкой на полицию Одесской области.

Детали

Сегодня в селе Петрово Одесского района перевернулся трактор с прицепом, в котором находились пятеро мальчиков в возрасте от 9-ти до 15-ти лет. Один ребенок умер от полученных травм в карете скорой помощи, другие не пострадали.

Предварительно установлено, что водитель трактора, двигаясь вдоль склона, не справился с управлением и съехал с обочины. После ДТП водитель убежал, пока полицейские устанавливают его местонахождение.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 (нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

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