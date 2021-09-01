У Харкові водійка наїхала на двох дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. У Харкові автомобіль “ВАЗ-2103” під керуванням жінки 1998 року народження збив двох дітей. Про це повідомляють у пресслужбі обласної поліції, пише УНН.
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1 вересня 2021 року близько 15:30 “ВАЗ-2103” рухався по нерегульованому перехресті по вулиці Мічуріна у місті Чугуєві. В цей час проїжджою назустріч йшла компанія людей, серед яких були діти.
Попередньо, водійка повертала ліворуч, не впоралась з керуванням і допустила наїзд на 10-річну дівчинку та 11-річного хлопця, мешканців Чугуєва.
Діти доставлені до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги. Інформація зареєстрована в Єдиному обліку заяв і повідомлень, вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України.
На даний час усі обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються.
Нагадаємо
Біля Львова сталась маштабна ДТП за участі чотирьох автомобілів. У результаті аварії - 11-річна дівчинка померла від травм, четверо дорослих - у лікарні.