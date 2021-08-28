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Масштабна ДТП біля Львова: 11-річна дівчинка померла від травм, четверо дорослих - у лікарні

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. Біля Львова сталась маштабна ДТП за участі чотирьох автомобілів. У результаті аварії - 11-річна дівчинка померла від травм, четверо дорослих - у лікарні, передає УНН із посиланням на поліцію Львівської області.

Деталі

ДТП сталась сьогодні, 28 серпня, близько 11.30 у селі Підберізці Львівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій вантажного автомобіля “ДАФ” з напівпричепом, 64-річний мешканець Стрийського району, здійснив зіткнення з легковиком “Хонда”, яким керував житель Тернополя віком 48 років. Після цього вантажівка виїхала на зустрічну смугу, де зіткнулась з автомобілями “Міцубіші” під керуванням 48-річного жителя міста Дубляни та “Мерседес Спринтер”, який перевозив причіп з автомобілями, за кермом якого перебував житель міста Бурштин Івано-Франківської області.

Цитата

“Внаслідок зіткнення у лікарню з тілесними ушкодженнями були доставлені водій та пасажирка „Хонди“, а також водій „Міцубіші“ та його 11-річна пасажирка, також жителька міста Дубляни. Незважаючи на зусилля медиків, дівчинка померла від отриманих травм”, — йдеться у повідомленні.

Додамо

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Проводиться досудове розслідування, поліцейські встановлюють обставини події.

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