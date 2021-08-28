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Масштабное ДТП возле Львова: 11-летняя девочка умерла от травм, четверо взрослых - в больнице

Масштабное ДТП возле Львова: 11-летняя девочка умерла от травм, четверо взрослых - в больнице

Киев  •  УНН

 • 31225 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. Возле Львова произошла масштабная ДТП с участием четырех автомобилей. В результате аварии - 11-летняя девочка умерла от травм, четверо взрослых - в больнице, передает УНН со ссылкой на полицию Львовской области.

Детали

ДТП произошло сегодня, 28 августа, около 11.30 в селе Подберезцы Львовского района.

Как предварительно установили правоохранители, водитель грузового автомобиля "ДАФ" с полуприцепом, 64-летний житель Стрыйского района, совершил столкновение с автомобилем "Хонда", которым управлял житель Тернополя 48 лет. После этого грузовик выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями "Мицубиси" под управлением 48-летнего жителя города Дубляны и "Мерседес Спринтер", который перевозил прицеп с автомобилями, за рулем которого находился житель города Бурштын Ивано-Франковской области.

Цитата

"В результате столкновения в больницу с телесными повреждениями были доставлены водитель и пассажирка "Хонды", а также водитель "Мицубиси" и его 11-летняя пассажирка, также жительница города Дубляны. Несмотря на усилия медиков, девочка скончалась от полученных травм", - говорится в сообщении.

Добавим

По факту следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта полиции Львовской области открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Проводится досудебное расследование, полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

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