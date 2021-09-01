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В Харькове водитель наехала на двух детей

В Харькове водитель наехала на двух детей

Киев • УНН

 • 23699 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. В Харькове автомобиль “ВАЗ-2103” под управлением женщины 1998 года рождения сбил двух детей. Об этом сообщают в пресс служба областной полиции, пишет УНН.

Детали

1 сентября 2021 около 15:30 “ВАЗ-2103” двигался по нерегулируемом перекрестке по улице Мичурина в городе Чугуеве. В это время по проезжей навстречу шла компания людей, среди которых были дети.

Предварительно, водитель сворачивала влево, не справилась с управлением и допустила наезд на 10-летнюю девочку и 11-летнего парня, жителей Чугуева.

Дети доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Информация зарегистрирована в Едином учета заявлений и сообщений решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

В настоящее время все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

Напомним

У Львова произошла масштабная ДТП с участием четырех автомобилей. В результате аварии — 11-летняя девочка умерла от травм, четверо взрослых — в больнице.

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