Переходимо від "пожежного" менеджменту до стратегічного розвитку: Резніков про план роботи Міноборони на 2022 рік
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков презентував Президенту України основні позиції плану роботи відомства на 2022 рік, який є частиною комплексу заходів, розрахованих на 4 роки вперед. Про це міністр написав у своєму блозі, пише УНН.
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“У даний момент ми поступово переходимо на інший етап: від стадії кризового, я б назвав "пожежного", менеджменту до стратегічного розвитку. Я вже презентував Президенту України основні позиції плану нашої роботи на 2022 рік, який є частиною комплексу заходів, розрахованих на 4 роки вперед”, - написав Резніков.
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Він зазначив про нові загрози з боку Росії, яка, здійснивши аншлюс Білорусі, вже вдруге стягує значну кількість військ навколо кордону України.
Резніков додав, що Україна має діяти, сприймаючи цю загрозу як постійну, та має бути готові в будь-який момент дати відсіч.
“Сьогодні ми отримуємо безпрецедентну допомогу від партнерів. Але формуючи системну відповідь на загрози, ми повинні спиратися на дві складові – український народ і українську економіку. Саме це є джерелом нашої безпеки”, - наголосив міністр.
Додамо
Раніше Резніков підкреслив, що Російська Федерація вже здійснила аншлюс Білорусі, а також організувала гібридну атаку проти країн-членів НАТО і ЄС. Він також заявив, що єдиний реальний спосіб впоратися з Кремлем - продемонструвати готовність протистояти російській агресії. Україна і її західні партнери повинні переконати Москву в тому, що ціна нового наступу буде занадто висока, щоб про неї думати.
Він також наголосив, що ймовірність значної ескалації з боку Росії на українських кордонах на сьогодні розглядається як низька.