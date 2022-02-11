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Переходим от "пожарного" менеджмента к стратегическому развитию: Резников о плане работы Минобороны на 2022 год

Киев • УНН

 • 16901 просмотра

КИЕВ. 11 февраля. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников представил Президенту Украины основные позиции плана работы ведомства на 2022 год, который является частью комплекса мероприятий, рассчитанных на 4 года вперед. Об этом министр написал в своем блоге, пишет УНН.

Цитата

“В данный момент мы постепенно переходим на другой этап: от стадии кризисного, я бы назвал "пожарного", менеджмента к стратегическому развитию. Я уже презентовал Президенту Украины основные позиции плана нашей работы на 2022 год, который является частью комплекса мероприятий, рассчитанных на 4 года вперед”, - написал Резников.

Детали

Он отметил о новых угрозах со стороны России, которая, осуществив аншлюс Беларуси, уже второй раз стягивает значительное количество войск вокруг границы Украины.

Резников добавил, что Украина должна действовать, воспринимая эту угрозу как постоянную, и должны быть готовы в любой момент дать отпор.

“Сегодня мы получаем беспрецедентную помощь от партнеров. Но формируя системный ответ на угрозы, мы должны опираться на две составляющие - украинский народ и украинскую экономику. Именно это является источником нашей безопасности", - подчеркнул министр.

Добавим

Ранее Резников подчеркнул, что Российская Федерация уже осуществила аншлюс Беларуси, а также организовала гибридную атаку против стран-членов НАТО и ЕС. Он также заявил, что единственный реальный способ справиться с Кремлем - продемонстрировать готовность противостоять российской агрессии. Украина и ее западные партнеры должны убедить Москву в том, что цена нового наступления будет слишком высока, чтобы о ней думать.

Он также подчеркнул, что вероятность значительной эскалации со стороны России на украинских границах на сегодня рассматривается как низкая.

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