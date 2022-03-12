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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Переговори України з делегацією РФ перейшли у відеоформат. В ОП заявили про створення спеціальних робочих підгруп

Переговори України з делегацією РФ перейшли у відеоформат. В ОП заявили про створення спеціальних робочих підгруп

Київ • УНН

 • 117456 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. Переговори з делегацією РФ тривають безперервно у відеоформаті. Створено спеціальні робочі підгрупи. Про це повідомив радник голови ОП Михайло Подоляк у Twitter, передає УНН.

Цитата

"Переговори з делегацією РФ тривають безперервно у відеоформаті. Створено спеціальні робочі підгрупи. Позиції України визначені надзвичайно жорсткими попередніми директивами", - написав Подоляк.

Раніше

Україна та РФ провели уже три раунди переговорів. ЗМІ анонсували, що днями має відбутись ще одна зустріч.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський: вже почалися розмови, а не ультиматуми під час переговорів з РФ

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