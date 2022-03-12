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Зеленський: вже почалися розмови, а не ультиматуми під час переговорів з РФ

Зеленський: вже почалися розмови, а не ультиматуми під час переговорів з РФ

Київ • УНН

 • 115318 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. З боку Росії вже почалися якісь розмови, а не ультиматуми під час переговорів. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками іноземних ЗМІ, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Група українців та російських представників вони обговорюють ті чи інші питання. Зараз вони почали про щось говорити, а не кидати тільки ультиматуми. Я вважаю, що це принципово інший підхід, й він має бути такий. Я вважаю, що в ньому ще не достатньо залучено наших західних партнерів, лідерів тому що, якщо ми говоримо про пункти, щодо гарантій безпеки нашої держави, то просто довіряти РФ в Україні вже не зможуть після такої кривавої війни. Тому окрім РФ ці гарантії безпеки повинні запропонувати й інші лідери”, - розповів Зеленський.

Зеленський зазначив, що ми знаємо 100%, що буде перемога, але не знаємо на 100%, коли це станеться.

“Наші дипломати опрацьовують деталі аджендів між нами та Росією. Хотів би, щоб це все сталося, щоб реально на практиці почати процес закінчення війни”, - сказав Зеленський.

“Я радий вже сигналу з боку Росії. Я два роки жодного разу не чув, що може бути діалог, а ми зверталися не десятки разів...Всі ці тисячі людей загинули через те, що Росія не підтвердила зустрічі. Це їхні відповідальність, ми проговорили кроки адженти”, - розповів Зеленський.

Доповнення

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявляв, що поки не бачить результатів переговорів між України з Росією.

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