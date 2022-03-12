Зеленский: уже начались разговоры, а не ультиматумы во время переговоров с РФ

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“Группа украинских и российских представителей они обсуждают те или иные вопросы. Сейчас они начали о чем-то говорить, а не бросать только ультиматумы. Я считаю, что это принципиально другой подход, и он должен быть такой. Я считаю, что в нем еще не достаточно привлечено наших западных партнеров, лидеров потому что, если мы говорим о пунктах, касающихся гарантий безопасности нашего государства, то просто доверять РФ в Украине уже не смогут после такой кровавой войны. Поэтому кроме РФ эти гарантии безопасности должны предложить и другие лидеры”, - рассказал Зеленский.

Зеленский отметил, что мы знаем 100%, что будет победа, но не знаем на 100%, когда это произойдет.

"Наши дипломаты прорабатывают детали адженды между нами и Россией. Хотел бы, чтобы это все произошло, чтобы реально на практике начать процесс окончания войны”, - сказал Зеленский.

“Я рад уже сигналу со стороны России. Я два года ни разу не слышал, что может быть диалог, а мы обращались не десятки раз... Все эти тысячи людей погибли из-за того, что Россия не подтвердила встречи. Это их ответственность, мы проговорили шаги адженты”, - рассказал Зеленский.

Дополнения

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что пока не видит результатов переговоров между Украиной и Россией.