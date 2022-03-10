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Зеленський поки не бачить результатів переговорів України з Росією

Зеленський поки не бачить результатів переговорів України з Росією

Київ • УНН

 • 102874 перегляди

КИЇВ. 10 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що поки не бачить результатів переговорів між України з Росією. Про це він сказав в інтервʼю для німецької газети "Die Zeit", пише УНН.

Цитата

“Україна завжди пропонувала Росії переговори. Завжди пропонувала Росії мир. Мир – це те, що цікавить нас найбільше. Але щоб сприймати серйозно будь-які переговори – треба побачити результат. Я поки не бачу”, - сказав Зеленський.

Доповнення

7 березня у Білорусі пройшов третій раунд переговорів української та російської делегацій щодо припинення вогню з боку країни-агресора.

Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк повідомляв, що після переговорів були невеликі позитивні зрушення щодо покращення логістики гуманітарних коридорів.

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