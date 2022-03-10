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Зеленский пока не видит результатов переговоров Украины с Россией

Зеленский пока не видит результатов переговоров Украины с Россией

Киев • УНН

 • 102872 просмотра

КИЕВ. 10 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не видит результатов переговоров между Украиной и Россией. Об этом он сказал в интервью для немецкой газеты "Die Zeit", пишет УНН.

Цитата

“Украина всегда предлагала России переговоры. Всегда предлагала России мир. Мир - это то, что интересует нас больше всего. Но чтобы воспринимать серьезно любые переговоры - надо увидеть результат. Я пока не вижу", - сказал Зеленский.

Дополнение

7 марта в Беларусиипрошелитретий раунд переговоров украинской и российской делегаций по прекращению огня со стороны страны-агрессора.

Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк сообщал, что после переговоров были небольшие положительные сдвиги по улучшению логистики гуманитарных коридоров.

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