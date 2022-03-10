Зеленский пока не видит результатов переговоров Украины с Россией
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не видит результатов переговоров между Украиной и Россией. Об этом он сказал в интервью для немецкой газеты "Die Zeit", пишет УНН.
Цитата
“Украина всегда предлагала России переговоры. Всегда предлагала России мир. Мир - это то, что интересует нас больше всего. Но чтобы воспринимать серьезно любые переговоры - надо увидеть результат. Я пока не вижу", - сказал Зеленский.
Дополнение
7 марта в Беларусиипрошелитретий раунд переговоров украинской и российской делегаций по прекращению огня со стороны страны-агрессора.
Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк сообщал, что после переговоров были небольшие положительные сдвиги по улучшению логистики гуманитарных коридоров.