Зеленский пока не видит результатов переговоров Украины с Россией

Цитата

“Украина всегда предлагала России переговоры. Всегда предлагала России мир. Мир - это то, что интересует нас больше всего. Но чтобы воспринимать серьезно любые переговоры - надо увидеть результат. Я пока не вижу", - сказал Зеленский.

Дополнение

7 марта в Беларусиипрошелитретий раунд переговоров украинской и российской делегаций по прекращению огня со стороны страны-агрессора.

Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк сообщал, что после переговоров были небольшие положительные сдвиги по улучшению логистики гуманитарных коридоров.