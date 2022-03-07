Третій раунд переговорів України та РФ розпочався у Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. У Білорусі почався третій раунд переговорів української та російської делегацій щодо припинення вогню з боку країни-агресора. Про це у Twitter повідомили радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк та МЗС Білорусі, пише УНН.
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“З хвилини на хвилину почнеться третій раунд переговорів української та російської делегацій у Білорусі. почнемо діалог з представниками країни, яка досі вважає, що в 21 сторіччі можна силою вибити якісь результати. Ми спробуємо довести, що це не так”, - заявив Подоляк.
"У ці хвилини в Білорусі розпочався третій раунд переговорів Росія-Україна", - вказали у МЗС Білорусі близько 16:50.
Деталі
Подоляк також закликав українців не вірити фейкам з різними токсичними прізвищами на кшталт Янукович, Бойко, Мураєв.
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“Прошу вас не звертати уваги на всі ці фейки з якимись там прізвищами Янукович, Бойко, я не знаю, кого вони там ще хочуть призначити спецпредставниками по Україні, типу Мураєв чи Кива. Все буде так, як треба Україні, і так, як треба нашим людям, які вже довели, що Україна перемагає”, - додав він.
Раніше
Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що переговори з Росією триватимуть тяжко, але вони будуть. Позиція Російської Федерації жорстка, однак позиція України у перемовинах дуже підсилена західними партнерами.