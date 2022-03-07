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Третий раунд переговоров Украины и РФ начался в Беларуси

Третий раунд переговоров Украины и РФ начался в Беларуси

Киев • УНН

 • 69421 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. В Беларуси начался третий раунд переговоров украинской и российской делегаций по прекращению огня со стороны страны-агрессора. Об этом в Twitter сообщили советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк и МИД Беларуси, пишет УНН.

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“С минуты на минуту начнется третий раунд переговоров украинской и российской делегаций в Беларуси. Начнем диалог с представителями страны, которая до сих пор считает, что в 21 веке можно силой выбить какие-то результаты. Мы попытаемся доказать, что это не так", - заявил Подоляк.

"В эти минуты в Беларуси начался третий раунд переговоров Россия-Украина", - указали в МИД Беларуси около 16:50.

Детали

Подоляк также призвал украинцев не верить фейкам с различными токсичными фамилиями вроде Янукович, Бойко, Мураев.

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“Прошу вас не обращать внимания на все эти фейки с какими-то фамилиями Янукович, Бойко, я не знаю, кого они там еще хотят назначить спецпредставителями по Украине, типа Мураев или Кива. Все будет так, как надо Украине, и так, как надо нашим людям, которые уже доказали, что Украина побеждает”, - добавил он.

Ранее

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что переговоры с Россией будут продолжаться тяжело, но они будут. Позиция Российской Федерации жесткая, однако позиция Украины в переговорах очень усилена западными партнерами.

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