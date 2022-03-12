Переговоры Украины с делегацией РФ перешли в видеоформат. В ОП заявили о создании специальных рабочих подгрупп

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"Переговоры с делегацией РФ продолжаются непрерывно в видеоформате. Созданы специальные рабочие подгруппы. Позиции Украины определены чрезвычайно жесткими предыдущими директивами", - написал Подоляк.

Ранее

Украина и РФ провели уже три раунда переговоров. СМИ анонсировали, что на днях должна состояться еще одна встреча.

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