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Переговоры Украины с делегацией РФ перешли в видеоформат. В ОП заявили о создании специальных рабочих подгрупп

Киев • УНН

 • 117455 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. Переговоры с делегацией РФ продолжаются непрерывно в видеоформате. Созданы специальные рабочие подгруппы. Об этом сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк в Twitter, передает УНН.

Цитата

"Переговоры с делегацией РФ продолжаются непрерывно в видеоформате. Созданы специальные рабочие подгруппы. Позиции Украины определены чрезвычайно жесткими предыдущими директивами", - написал Подоляк.

Ранее

Украина и РФ провели уже три раунда переговоров. СМИ анонсировали, что на днях должна состояться еще одна встреча.

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