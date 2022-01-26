Передумови є: найближчим часом Київ може опинитися у “червоній” зоні - Рубан

ukru
Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
17:00 • 8292 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 85285 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 156690 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 153038 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 179377 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 180837 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 141589 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 150450 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 171519 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 182278 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
4.6 м/с
91 %
748 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме наступні 2 години
Популярнi новини

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 406492 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

2 квітня, 08:47 • 124305 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

2 квітня, 09:50 • 102186 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 134905 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 71459 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 406526 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 279469 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 345045 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 459564 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 706725 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 71471 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 134921 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 115571 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 151564 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 175447 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

Передумови є: найближчим часом Київ може опинитися у “червоній” зоні - Рубан

Передумови є: найближчим часом Київ може опинитися у “червоній” зоні - Рубан

Київ • УНН

 • 42926 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. У Києві стрімко зростає захворюваність на коронавірус, що означає ризик для столиці потрапити в “червону” зону карантину. Як розповів журналісту УНН начальник ГУ Держпродспоживслужби у Києві Олег Рубан, це залежатиме від протиепідемічних заходів, які будуть запроваджені у столиці.

Коли Київ перейде до “червоної” зони

За словами Рубана, у Києві за останній тиждень спостерігається стрімке зростання захворюваності, при цьому рівень госпіталізацій значно невисокий. Як пояснив посадовець, такі показники пояснюються появою штаму Omicron, що спричиняє у 80-90% людей легкі форми хвороби.

Цитата:

“У Києві фіксується ріст захворюваності вже тиждень, але є й позитивний момент: на тлі великої реєстрації захворюваності реєструється малий показник шпиталізації. Це пов'язано з тим, що зараз циркулює штам Omicron, який викликає у 80-90% людей легкі форми хвороби, але не слід забувати, що 10-20% – це будуть середні та тяжкі випадки”, - зазначає Рубан.

Він додав, що передумови потрапити до “червоної” зони є у всіх областей, тому що розрахований показник захворюваності, який стрімко зростає.

“Я не можу точно сказати чи навіть припустити, коли саме Київ увійде до “червоної” зони. Тут все залежатиме від протиепідемічних заходів, які будуть запроваджені. Якщо будуть впроваджені правильно та ефективно, це станеться пізніше, якщо ж ні – це буде раніше”, - додає він.

Чи переводитимуть на дистанційне навчання дітей

За інформацією Рубана, у Києві збільшилося до 10-15% захворюваність серед дітей, що змусило місцеву владу запровадити “жорсткий” моніторинг усіх середніх навчальних закладів та дитсадків.

Окрім того, найближчим часом відбудеться засідання міської ради, на якому порушать питання про переведення на дистанційну роботу учнів середніх та молодших класів. Але сьогодні передумов для цього немає.

“Рішення щодо переведення дітей на дистанційне навчання має прийматися на рівні міста. Найближчим часом буде засідання щодо цього питання. Тому на сьогодні таких передумов немає, однак рішення прийматиметься виключно штабом”, - зазначає Рубан.

Чи готовий Київ подолати нову хвилю епідемії

Як розповів фахівець, столичні шпиталі готові розгорнутися та прийняти новий підйом захворюваності на коронавірус. Легкий перебіг хвороби при зараженні Omicron "грає на руку", оскільки лише у 15% випадків хворі потребують госпіталізації.

“Сьогодні у Києві є повні потужності, які приймуть це зростання захворюваності. Тому що на тлі високих показників виявлення вірусу у нас низький показник госпіталізацій. Тому що 80% - це легкі форми захворюваності, і люди лікуються вдома амбулаторно, без госпіталізацій”, - додає Рубан.

За його словами, коронавірус найважче переносять ті, хто не пройшов курс вакцинації від COVID-19. У відсотковому співвідношенні близько 80% людей зі 100%, які потрапляють до реанімації – невакциновані.

Окрім того, Рубан додає, що сьогодні важливу роль у подоланні епідемії відіграє бустерна доза вакцини від коронавірусу.

“Зараз дуже важлива бустерна доза для ревакцинації групи ризику, і людей старших 60 років. Ми також рекомендуємо провести ревакцинацію тим, хто щепився 6-9 місяців тому”, - резюмував він.

Доповнення

21 січня в Міністерстві охорони здоров'я офіційно заявили, що в Україні розпочався новий спалах епідемії коронавірусу.

24 січня Івано-Франківська область увійшла до “червоної” зони карантину. А вже із завтрашнього дня, 27 січня, Рівненська область увійде до “червоної” зони карантину – лише за кілька днів після Прикарпаття на заході України, який став епіцентром спалаху нового коронавірусу.

Тим часом, в Україні зафіксовано вже 3,91 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 25 січня, – понад 24 тисячі, найбільше значення з початку січня та антирекорд з початку зими загалом.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоCOVID-19Здоров'я
Bitcoin
$87,065.70
Золото
$3,173.80
Tesla
$281.03
Brent
$74.89
S&P 500
$5,679.05
Газ TTF
$41.21
Ethereum
$1,902.99