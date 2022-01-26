Передумови є: найближчим часом Київ може опинитися у “червоній” зоні - Рубан

Коли Київ перейде до “червоної” зони

За словами Рубана, у Києві за останній тиждень спостерігається стрімке зростання захворюваності, при цьому рівень госпіталізацій значно невисокий. Як пояснив посадовець, такі показники пояснюються появою штаму Omicron, що спричиняє у 80-90% людей легкі форми хвороби.

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“У Києві фіксується ріст захворюваності вже тиждень, але є й позитивний момент: на тлі великої реєстрації захворюваності реєструється малий показник шпиталізації. Це пов'язано з тим, що зараз циркулює штам Omicron, який викликає у 80-90% людей легкі форми хвороби, але не слід забувати, що 10-20% – це будуть середні та тяжкі випадки”, - зазначає Рубан.

Він додав, що передумови потрапити до “червоної” зони є у всіх областей, тому що розрахований показник захворюваності, який стрімко зростає.

“Я не можу точно сказати чи навіть припустити, коли саме Київ увійде до “червоної” зони. Тут все залежатиме від протиепідемічних заходів, які будуть запроваджені. Якщо будуть впроваджені правильно та ефективно, це станеться пізніше, якщо ж ні – це буде раніше”, - додає він.

Чи переводитимуть на дистанційне навчання дітей

За інформацією Рубана, у Києві збільшилося до 10-15% захворюваність серед дітей, що змусило місцеву владу запровадити “жорсткий” моніторинг усіх середніх навчальних закладів та дитсадків.

Окрім того, найближчим часом відбудеться засідання міської ради, на якому порушать питання про переведення на дистанційну роботу учнів середніх та молодших класів. Але сьогодні передумов для цього немає.

“Рішення щодо переведення дітей на дистанційне навчання має прийматися на рівні міста. Найближчим часом буде засідання щодо цього питання. Тому на сьогодні таких передумов немає, однак рішення прийматиметься виключно штабом”, - зазначає Рубан.

Чи готовий Київ подолати нову хвилю епідемії

Як розповів фахівець, столичні шпиталі готові розгорнутися та прийняти новий підйом захворюваності на коронавірус. Легкий перебіг хвороби при зараженні Omicron "грає на руку", оскільки лише у 15% випадків хворі потребують госпіталізації.

“Сьогодні у Києві є повні потужності, які приймуть це зростання захворюваності. Тому що на тлі високих показників виявлення вірусу у нас низький показник госпіталізацій. Тому що 80% - це легкі форми захворюваності, і люди лікуються вдома амбулаторно, без госпіталізацій”, - додає Рубан.

За його словами, коронавірус найважче переносять ті, хто не пройшов курс вакцинації від COVID-19. У відсотковому співвідношенні близько 80% людей зі 100%, які потрапляють до реанімації – невакциновані.

Окрім того, Рубан додає, що сьогодні важливу роль у подоланні епідемії відіграє бустерна доза вакцини від коронавірусу.

“Зараз дуже важлива бустерна доза для ревакцинації групи ризику, і людей старших 60 років. Ми також рекомендуємо провести ревакцинацію тим, хто щепився 6-9 місяців тому”, - резюмував він.

Доповнення

21 січня в Міністерстві охорони здоров'я офіційно заявили, що в Україні розпочався новий спалах епідемії коронавірусу.

24 січня Івано-Франківська область увійшла до “червоної” зони карантину. А вже із завтрашнього дня, 27 січня, Рівненська область увійде до “червоної” зони карантину – лише за кілька днів після Прикарпаття на заході України, який став епіцентром спалаху нового коронавірусу.

Тим часом, в Україні зафіксовано вже 3,91 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 25 січня, – понад 24 тисячі, найбільше значення з початку січня та антирекорд з початку зими загалом.