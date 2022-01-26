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Предпосылки есть: в ближайшее время Киев может оказаться в "красной" зоне - Рубан

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 января. УНН. В Киеве стремительно растет заболеваемость на коронавирус, что означает риск для столицы попасть в “красную” зону карантина. Как рассказал журналисту УНН начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, это будет зависеть от противоэпидемических мер, которые будут введены в столице.

Когда Киев перейдет в “красную” зону

По словам Рубана, в Киеве за последнюю неделю наблюдается стремительный рост заболеваемости, при этом, уровень госпитализаций значительно невысок. Как объяснил чиновник, такие показатели объясняются появлением штамма Omicron, который вызывает у 80-90% людей легкие формы болезни.

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“В Киеве фиксируется спрос заболеваемости уже неделю, но есть и позитивный момент: на фоне большой регистрации заболеваемости регистрируется малый показатель госпитализаций. Это связано с тем, что сейчас циркулирует штамм Omicron, который вызывает у 80-90% людей легкие формы болезни, но не надо забывать, что 10-20% - это будут средние и тяжелые случаи”, - отмечает Рубан.

Он добавил, что предпосылки попасть в “красную” зону есть у всех областей, потому что рассчитан показатель заболеваемости, который стремительно растет.

“Я не могу точно сказать или даже предположить, когда именно Киев войдет в “красную” зону. Тут все будет зависеть от противоэпидемических мероприятий, которые будут внедрены. Если будут внедрены правильно и эффективно, это произойдет позже, если же нет - то это будет раньше”, - добавляет он.

Будут ли переводить на дистанционное обучение детей

По информации Рубана, в Киеве увеличилось до 10-15% заболеваемость среди детей, что вынудло местные власти ввести “жесткий” мониторинг всех средних учебных заведений и садиков.

Кроме того, в ближайшее время состоится заседание городских властей, на котором поднимут вопрос о переводе на “дистанционку” учеников средних и младших классов. Но на сегодня предпосылок для этого нет.

“Решение касаемо перевода детей на дистанционное обучение должно приниматься на уровне города. В ближайшее время будет заседание по этому вопросу. Поэтому на сегодня таких предпосылок нет, однако решение будет приниматься исключительно штабом”, - отмечает Рубан.

Готов ли Киев преодолеть новую волну эпидемии

Как рассказал специалист, столичные госпитали готовы развернуться и принять новый подъем заболеваемости коронавирусом. Легкое течение болезни при заражении Omicron “играет на руку”, поскольку лишь в 15% больных требуют госпитализаций.

“Сегодня в Киеве есть полные мощности, которые примут этот подъем заболеваемости. Потому что на фоне высоких показателей обнаружения вируса, у нас сегодня низкий показатель госпитализаций. Потому что 80% - это легкие формы заболеваемости, и люди лечатся дома амбулаторно, без госпитализаций”, - добавялет Рубан.

По его словам, коронавирус тяжелее всего переносят те, кто не прошел курс вакцинации от COVID-19. В процентном соотношении около 80% людей из 100%, которые попадают в реанимации - невакцинированные.

Кроме того, Рубан добавляет, что на сегодня важную роль в преодолении эпидемии играет бустерная доза вакцины от коронавируса.

“Сейчас очень важна бустерная доза для ревакцинации группы риска, и людей старше 60 лет. Мы рекомендуем также провести ревакцинацию тем, кто привился 6-9 месяцев назад”, - резюмировал он.

Дополнение

21 января в Министерстве здравоохранения официально заявили, что в Украине начался новый виток эпидемии коронавируса.

24 января Ивано-Франковская область вошла в "красную" зону карантина. А уже с завтрашнего дня, 27 января, Ровенская область войдет в “красную” зону карантина - лишь за несколько дней после Прикарпатья на западе Украины, который стал эпицентром вспышки нового коронавируса.

Тем временем, в Украине зафиксировано уже 3,91 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 25 января, - более 24 тысяч, наибольшее значение с начала января и антирекорд с начала зимы в целом.

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