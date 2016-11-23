Передачу агролісів лісгоспам завершили на Закарпатті

Наразі сім філій колишніх лісових агропромислових господарств (ЛАГ) приєднали до відповідних лісгоспів, а на базі двох найбільших ЛАГів створили нові лісогосподарські держпідприємства у Міжгірському і Тячівському районах. Ці підприємства вже відновили свою повноцінну роботу, але у новому статусі.

“Передача агролісів тривала досить довго. Самі підприємства ліквідовувалися більше двох років. І лише коли у Закарпатській ОДА ухвалили остаточне рішення про процедуру прийому-передачі агролісів, протягом п′яти місяців процес завершився повністю. Зауважу, що й досі триває низка судових розглядів, пов′язаних із банкрутством самих філій Закарпатського обласного управління агропромислового господарства”, — зазначив начальник Закарпатського обласного управлінні лісового та мисливського господарства Валерій Мурга.

Окрім того, В.Мурга прокоментував ситуацію з необлікованими закарпатськими лісами, про які свого часу повідомив голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль.

“Проблеми необлікованих лісів притаманні не лише Закарпаттю. Ми й досі стикаємося з тим, що ліси знаходяться у підпорядкуванні, наприклад, місцевих рад, які їх, по-перше, не охороняють, а по-друге, часом і не знають, що той ліс у них є. І таких лісів в області близько 20 тисяч гектарів. У цьому питанні я погоджуюся з головою Закарпатської ОДА Геннадієм Москалем щодо необхідності створення спеціальної робочої групи. У першу чергу, це мають бути фахівці Держгеокадастру, які мають провести повну інвентаризацію лісів Закарпаття”, — наголосив В.Мурга.

Нагадаємо, на Житомирщині правоохоронці припинили розкрадання лісоматеріалів, які незаконно вивозилися з державного підприємства для перепродажу.