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Передачу агролеса лесхозам завершили на Закарпатье

Киев • УНН

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УЖГОРОД-КИЕВ. 23 ноября. УНН. На Закарпатье более 86 тыс. га агролеса передали в подчинение лесхозов. Об этом УНН сообщили в Закарпатском областном управлении лесного и охотничьего хозяйства.

Передачу агролеса лесхозам завершили на Закарпатье

Сейчас семь филиалов бывших лесных агропромышленных хозяйств (ЛАГ) присоединили к соответствующим лесхозам, а на базе двух крупнейших лагов создали новые лесохозяйственные госпредприятия в Межгорском и Тячевском районах. Эти предприятия уже восстановили свою полноценную работу, но в новом статусе.

"Передача агролеса продолжалась довольно долго. Сами предприятия ликвидировались более двух лет. И только когда в Закарпатской ОГА приняли окончательное решение о процедуре приема-передачи агролеса, в течение пяти месяцев процесс завершился полностью. Замечу, что до сих пор продолжается ряд судебных разбирательств, связанных с банкротством самих филиалов Закарпатского областного управления агропромышленного хозяйства", - отметил начальник Закарпатского областного управлении лесного и охотничьего хозяйства Валерий Мурга.

Кроме того, В.Мурга прокомментировал ситуацию с неучтенными закарпатскими лесами, о которых в свое время сообщил председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль.

"Проблемы неучтенных лесов присущи не только Закарпатью. Мы до сих пор сталкиваемся с тем, что леса находятся в подчинении, например, местных советов, их, во-первых, не охраняют, а во-вторых, порой и не знают, что этот лес у них есть. И таких лесов в области около 20 000 гектаров. В этом вопросе я согласен с председателем Закарпатской ОГА Геннадием Москалем о необходимости создания специальной рабочей группы. В первую очередь, это должны быть специалисты Госгеокадастра, которые должны провести полную инвентаризацию лесов Закарпатья", - подчеркнул В.Мурга.

Напомним, в Житомирской области правоохранители пресекли хищение лесоматериалов, которые незаконно вывозились из государственного предприятия для перепродажи.

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