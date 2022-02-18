Перебої з мобільним зв'язком на Донбасі: фахівці встановлюють причини
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Перебої із мобільним зв'язком на території Донецької та Луганської областей напередодні дійсно спостерігалися, утім, в одного оператора, і наразі технічні фахівці встановлюють причини цього. Про це повідомив радник голови МВС Антон Геращенко сьогодні вранці у Telegram, пише УНН.
Цитата:
"Інфомація про перебої зі зв’язком Київстар в зоні ООС не підтверджується. В роботі Водафон дійсно були збої на території Луганської і Донецької області. Зараз технічні фахівці встановлюють їх причини", - написав Антон Геращенко у Telegram.
Раніше
17 лютого з вечора користувачі в Facebook повідомляли, що зв'язку Vodafone не було у жителів Слов'янська, Краматорська, Покровська, Білокуракине, Сєвєродонецька та інших міст.
Контекст
Ранком 17 лютого ситуація на Донбасі загострилася. Протягом дня бойовики близько 50 разів обстріляли населені пункти та позиції ООС. Зокрема, Станицю Луганську, з артилерії, там пошкоджено дитячий садок. Серед військових та мирних жителів є поранені та постраждалі.
Ввечері 17 лютого ворожі обстріли Станиці Луганської відновилися.
У зв'язку із загостренням на Донбасі Україна зробила запит на позачергове засідання ТКГ.