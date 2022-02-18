Перебои с мобильной связью на Донбассе: специалисты устанавливают причины
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Перебои с мобильной связью на территории Донецкой и Луганской областей накануне действительно наблюдались, впрочем, у одного оператора, и пока технические специалисты устанавливают причины этого. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко сегодня утром в Telegram, пишет УНН.
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"Информация о перебоях со связью Киевстар в зоне ООС не подтверждается. В работе Водафон действительно были сбои на территории Луганской и Донецкой области. Сейчас технические специалисты устанавливают их причины", - написал Антон Геращенко в Telegram.
Ранее
17 февраля с вечера пользователи в Facebook сообщали, что связи Vodafone не было у жителей Славянска, Краматорска, Покровска, Белокуракино, Северодонецка и других городов.
Контекст
Утром 17 февраля ситуация на Донбассе обострилась. В течение дня боевики около 50 раз обстреляли населенные пункты и позиции ООС. В частности, Станицу Луганскую, из артиллерии, там поврежден детский сад. Среди военных и мирных жителей есть раненые и пострадавшие.
Вечером 17 февраля вражеские обстрелы Станицы Луганской возобновились.
В связи с обострением на Донбассе Украина запросила внеочередное заседание ТКГ.