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15 марта, 19:03 • 90672 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 124776 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 114594 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 108932 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 100017 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 95489 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 83515 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Перебои с мобильной связью на Донбассе: специалисты устанавливают причины

Перебои с мобильной связью на Донбассе: специалисты устанавливают причины

Киев • УНН

 • 16448 просмотра

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Перебои с мобильной связью на территории Донецкой и Луганской областей накануне действительно наблюдались, впрочем, у одного оператора, и пока технические специалисты устанавливают причины этого. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко сегодня утром в Telegram, пишет УНН.

Цитата:

"Информация о перебоях со связью Киевстар в зоне ООС не подтверждается. В работе Водафон действительно были сбои на территории Луганской и Донецкой области. Сейчас технические специалисты устанавливают их причины", - написал Антон Геращенко в Telegram.

Ранее

17 февраля с вечера пользователи в Facebook сообщали, что связи Vodafone не было у жителей Славянска, Краматорска, Покровска, Белокуракино, Северодонецка и других городов.

Контекст

Утром 17 февраля ситуация на Донбассе обострилась. В течение дня боевики около 50 раз обстреляли населенные пункты и позиции ООС. В частности, Станицу Луганскую, из артиллерии, там поврежден детский сад. Среди военных и мирных жителей есть раненые и пострадавшие.

Вечером 17 февраля вражеские обстрелы Станицы Луганской возобновились.

В связи с обострением на Донбассе Украина запросила внеочередное заседание ТКГ.

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