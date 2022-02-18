У Донецькій та Луганській областях не працював стільниковий зв'язок
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Вночі стільниковий зв’язок не працював у користувачів мобільних операторів “Водафон” та “Київстар”, інформує УНН.
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Як зазначається, у користувачів LifeCell проблем зі зв'язком не було.
Користувачі в Facebook повідомляють, що зв'язку Vodafone не було у жителів Слов'янська, Краматорська, Покровська, Білокуракине, Сєвєродонецька та інших міст.
Нагадаємо
Ранком 17 лютого ситуація на Донбасі загострилася. Протягом дня бойовики близько 50 разів обстрілювали населені пункти та позиції ООС. Серед військових та мирних жителів є поранені та постраждалі.
Ввечері 17 лютого проросійські бойовики відновили обстріл Станиці Луганської. Внаслідок влучання у будинок, в оселі почалася пожежа. Вдень селище вже постраждало від артилерійського вогню - зруйновано дитячий садок.
У зв'язку із загостренням на Донбасі Україна запросила позачергове засідання ТКГ.