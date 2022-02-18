В Донецкой и Луганской областях не работала сотовая связь
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Ночью сотовая связь не работала у пользователей мобильных операторов “Водафон” и “Киевстар”, информирует УНН.
Детали
Как отмечается, у пользователей LifeCell проблем со связью не было.
Пользователи в Facebook сообщают, что связи Vodafone не было у жителей Славянска, Краматорска, Покровска, Белокуракино, Северодонецка и других городов.
Напомним
Утром 17 февраля ситуация на Донбассе обострилась. В течение дня боевики около 50 раз обстреливали населенные пункты и позиции ООС. Среди военных и мирных жителей есть раненые и пострадавшие.
Вечером 17 февраля пророссийские боевики возобновили обстрел Станицы Луганской. В результате попадания в дом, в доме начался пожар. Днем поселок уже пострадал от артиллерийского огня-разрушен детский сад.
В связи с обострением на Донбассе Украина запросила внеочередное заседание ТКГ.