"Перебіжчик" з РПЛ вирішив повчити Зеленського

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КИЇВ. 20 травня. УНН. Сьогодні, 20 травня, відбулася інавгурація новообраного Президента України Володимира Зеленського. Виступ Зеленського з трибуни ВР прокоментував, серед інших, народний депутат від РПЛ Сергій Рибалка, передає УНН із посиланням на повідомлення радикала у Facebook.

Рибалка пише, що виступ Зеленського був “коротким, емоційним та влучним”. Втім, на переконання радикала, у словах новообраного Президента — замало конкретики.

“Я хотів почути більше про стратегічні плани реформування країни. Очевидно, потрібно перезавантажити владу”, — пише політик.

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Рибалка схвально оцінив пропозицію Зеленського щодо зняття депутатської недоторканості з народних обранців. Поряд з цим, додав, що треба ще ухвалити і законодавство з чіткою процедурою імпічменту президента.

На додаток радикал побажав новообраному президенту “навчитись співпрацювати зі всіма гілками влади заради України”. І уточнив, що чекає від Зеленського не лише кадрових призначень, а й пакету конкретних першочергових законопроектів.

Відзначимо, що недавно Рибалка ініціював створення в Раді міжфракцінного об’єднання “Незалежність і розвиток” на підтримку Зеленського.

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У штабі новообраного Президента від допомоги радикала поспішили відхреститися. Там заявили, що персональної допомоги з боку Рибалки не потребують.

“У рамках українського законодавства є чіткий алгоритм взаємодії Президента і ВР, я не бачу тут передумов для створення якихось груп, які б підтримували Президента. Якоїсь персональної допомоги від народних депутатів ми не чекаємо. Потрібно не Зеленському допомагати, а українському народові”, — сказав спікер штабу Зеленського Дмитро Разумков.

Політологи крок радикала “назустріч новій владі” розцінили як спробу “перефарбуватися”, але тут же констатували, що такі маневри не допоможуть Рибалці утриматися за мандат.

У РПЛ також відреагували на зміну вектора свого колеги. Юрій Шухевич такий вчинок соратника по партії розкритикував і повідомив про те, що Рибалка це зробив (створення об’єднання на підтримку Зеленського — ред.) без узгодження з лідером РПЛ Олегом Ляшко.

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Нагадаємо, що експерти називають Рибалку “токсичним” політиком через низку публічних скандалів та купу кримінальних проваджень, які відкривалися проти компаній його родини.

Щодо продуктивності радикала, то вона теж — пасе задніх. За останній рік жоден законопроект, де у співавторах був Рибалка, так і не став законом

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