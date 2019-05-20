"Перебіжчик" з РПЛ вирішив повчити Зеленського

Рибалка пише, що виступ Зеленського був “коротким, емоційним та влучним”. Втім, на переконання радикала, у словах новообраного Президента — замало конкретики.

“Я хотів почути більше про стратегічні плани реформування країни. Очевидно, потрібно перезавантажити владу”, — пише політик.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: НАБУ перевіряє причетність нардепа Рибалки до держзради та відмивання коштів

Рибалка схвально оцінив пропозицію Зеленського щодо зняття депутатської недоторканості з народних обранців. Поряд з цим, додав, що треба ще ухвалити і законодавство з чіткою процедурою імпічменту президента.

На додаток радикал побажав новообраному президенту “навчитись співпрацювати зі всіма гілками влади заради України”. І уточнив, що чекає від Зеленського не лише кадрових призначень, а й пакету конкретних першочергових законопроектів.

Відзначимо, що недавно Рибалка ініціював створення в Раді міжфракцінного об’єднання “Незалежність і розвиток” на підтримку Зеленського.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: “Перебіжчик” Рибалка лякає Зеленського обвалом рейтингу

У штабі новообраного Президента від допомоги радикала поспішили відхреститися. Там заявили, що персональної допомоги з боку Рибалки не потребують.

“У рамках українського законодавства є чіткий алгоритм взаємодії Президента і ВР, я не бачу тут передумов для створення якихось груп, які б підтримували Президента. Якоїсь персональної допомоги від народних депутатів ми не чекаємо. Потрібно не Зеленському допомагати, а українському народові”, — сказав спікер штабу Зеленського Дмитро Разумков.

Політологи крок радикала “назустріч новій владі” розцінили як спробу “перефарбуватися”, але тут же констатували, що такі маневри не допоможуть Рибалці утриматися за мандат.

У РПЛ також відреагували на зміну вектора свого колеги. Юрій Шухевич такий вчинок соратника по партії розкритикував і повідомив про те, що Рибалка це зробив (створення об’єднання на підтримку Зеленського — ред.) без узгодження з лідером РПЛ Олегом Ляшко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Рибалка порушив антикорупційне законодавство

Нагадаємо, що експерти називають Рибалку “токсичним” політиком через низку публічних скандалів та купу кримінальних проваджень, які відкривалися проти компаній його родини.

Щодо продуктивності радикала, то вона теж — пасе задніх. За останній рік жоден законопроект, де у співавторах був Рибалка, так і не став законом.