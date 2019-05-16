"Перебіжчик" Рибалка лякає Зеленського обвалом рейтингу

"Поки грім не вдарить, влада не почешеться. Нам буде дуже важко при сильному падінні цін на наш експорт. Україна стала найбіднішою країною з сировинною економікою, залежною від зовнішніх коливань. Ми витрачаємо на обслуговування боргів більше третини витрат держбюджету. Це не дозволяє нам рости швидше.

Ми до кінця не вийшли з минулої кризи, а можемо втрапити у нову", - вважає радикал.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Зеленського не робитимуть ставку на нардепів "перебіжчиків"

Новообраний Президент Володимир Зеленський зобов'язаний прийняти до уваги ці факти, наполягає Рибалка.

"В іншому випадку, подальше зубожіння народу може поховати і його рейтинг, і надії людей на краще життя", - заявив депутат.

Відзначимо, що недавно Рибалка ініціював створення в Раді межфракцінного об'єднання "Незалежність і розвиток" на підтримку Зеленського.

У штабі новообраного Президента від допомоги радикала поспішили відхреститися. Там заявили, що персональної допомоги з боку Рибалки не потребують.

"У рамках українського законодавства є чіткий алгоритм взаємодії Президента і ВР, я не бачу тут передумов для створення якихось груп, які б підтримували Президента. Якоїсь персональної допомоги від народних депутатів ми не чекаємо. Потрібно не Зеленському допомагати, а українському народові", - сказав спікер штабу Зеленського Дмитро Разумков.

Політологи крок радикала "назустріч новій владі" розцінили як спробу "перефарбуватися", але тут же констатували, що такі маневри не допоможуть Рибалці утриматися за мандат.

У РПЛ також відреагували на зміну вектора свого колеги. Юрій Шухевич такий вчинок соратника по партії розкритикував і повідомив про те, що Рибалка це зробив (створення об'єднання на підтримку Зеленського - ред.) без узгодження з лідером РПЛ Олегом Ляшко.