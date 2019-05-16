"Перебіжчик" Рибалка лякає Зеленського обвалом рейтингу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Економічна стабільність в Україні дуже крихка, а про ймовірність нової світової кризи говорять багато експертів, включаючи главу МВФ. Таке в інтерв'ю одному з телеканалів заявив народний депутат від Радикальної партії Сергій Рибалка, передає УНН.
"Поки грім не вдарить, влада не почешеться. Нам буде дуже важко при сильному падінні цін на наш експорт. Україна стала найбіднішою країною з сировинною економікою, залежною від зовнішніх коливань. Ми витрачаємо на обслуговування боргів більше третини витрат держбюджету. Це не дозволяє нам рости швидше.
Ми до кінця не вийшли з минулої кризи, а можемо втрапити у нову", - вважає радикал.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Зеленського не робитимуть ставку на нардепів "перебіжчиків"
Новообраний Президент Володимир Зеленський зобов'язаний прийняти до уваги ці факти, наполягає Рибалка.
"В іншому випадку, подальше зубожіння народу може поховати і його рейтинг, і надії людей на краще життя", - заявив депутат.
Відзначимо, що недавно Рибалка ініціював створення в Раді межфракцінного об'єднання "Незалежність і розвиток" на підтримку Зеленського.
У штабі новообраного Президента від допомоги радикала поспішили відхреститися. Там заявили, що персональної допомоги з боку Рибалки не потребують.
"У рамках українського законодавства є чіткий алгоритм взаємодії Президента і ВР, я не бачу тут передумов для створення якихось груп, які б підтримували Президента. Якоїсь персональної допомоги від народних депутатів ми не чекаємо. Потрібно не Зеленському допомагати, а українському народові", - сказав спікер штабу Зеленського Дмитро Разумков.
Політологи крок радикала "назустріч новій владі" розцінили як спробу "перефарбуватися", але тут же констатували, що такі маневри не допоможуть Рибалці утриматися за мандат.
У РПЛ також відреагували на зміну вектора свого колеги. Юрій Шухевич такий вчинок соратника по партії розкритикував і повідомив про те, що Рибалка це зробив (створення об'єднання на підтримку Зеленського - ред.) без узгодження з лідером РПЛ Олегом Ляшко.