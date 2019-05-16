"Перебежчик" Рыбалка пугает Зеленского обвалом рейтинга

“Пока гром не грянет, власть не почешется. Нам будет очень тяжело при сильном падении цен на наш экспорт. Украина стала бедной страной с сырьевой экономикой, зависимой от внешних колебаний. Мы тратим на обслуживание долгов более трети расходов госбюджета. Это не позволяет нам расти быстрее.

Мы до конца не вышли из прошлого кризиса, а можем угодить в новый”, — считает радикал.

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Новоизбранный Президент Владимир Зеленский обязан принять во внимание эти факты, настаивает Рыбалка.

“В противном случае, дальнейшее обнищание народа может похоронить и его рейтинг, и надежды людей на лучшую жизнь”, — заявил депутат.

Отметим, что недавно Рыбалка инициировал создание в Раде межфракцинного объединения “Независимость и развитие” в поддержку Зеленского.

В штабе новоизбранного президента от помощи радикала поспешили откреститься. Там заявили, что в персональной помощи со стороны Рыбалки не нуждаются.

“В рамках украинского законодательства есть четкий алгоритм взаимодействия президента и ВР, я не вижу здесь предпосылок для создания каких-то групп, которые бы поддерживали Президента. Какой-то персональной помощи от народных депутатов мы не ждем. Нужно не Зеленскому помогать, а украинскому народу”, — сказал спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков.

Политологи шаг радикала “навстречу новой власти” расценили как попытку “перекрасится”, но тут же констатировали, что такие маневры не помогут Рыбалке удержаться за мандат.

В РПЛ также отреагировали на смену вектора своего коллеги. Юрий Шухевич такой поступок соратника по партии раскритиковал и сообщил о том, что Рыбалка это сделал (создание объединение в поддержку Зеленского — ред.) без согласования с лидером РПЛ Олегом Ляшко.