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"Перебежчик" Рыбалка пугает Зеленского обвалом рейтинга

"Перебежчик" Рыбалка пугает Зеленского обвалом рейтинга

Киев  •  УНН

 • 8244 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. Экономическая стабильность в Украине очень хрупка, а о вероятности нового мирового кризиса говорят многие эксперты, включая главу МВФ. Такое в интервью одному из телеканалов заявил народный депутат от Радикальной партии Сергей Рыбалка, передает УНН.

“Пока гром не грянет, власть не почешется. Нам будет очень тяжело при сильном падении цен на наш экспорт. Украина стала бедной страной с сырьевой экономикой, зависимой от внешних колебаний. Мы тратим на обслуживание долгов более трети расходов госбюджета. Это не позволяет нам расти быстрее.

Мы до конца не вышли из прошлого кризиса, а можем угодить в новый”, — считает радикал.

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Новоизбранный Президент Владимир Зеленский обязан принять во внимание эти факты, настаивает Рыбалка.

“В противном случае, дальнейшее обнищание народа может похоронить и его рейтинг, и надежды людей на лучшую жизнь”, — заявил депутат.

Отметим, что недавно Рыбалка инициировал создание в Раде межфракцинного объединения “Независимость и развитие” в поддержку Зеленского.

В штабе новоизбранного президента от помощи радикала поспешили откреститься. Там заявили, что в персональной помощи со стороны Рыбалки не нуждаются.

“В рамках украинского законодательства есть четкий алгоритм взаимодействия президента и ВР, я не вижу здесь предпосылок для создания каких-то групп, которые бы поддерживали Президента. Какой-то персональной помощи от народных депутатов мы не ждем. Нужно не Зеленскому помогать, а украинскому народу”, — сказал спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков.

Политологи шаг радикала “навстречу новой власти” расценили как попытку “перекрасится”, но тут же констатировали, что такие маневры не помогут Рыбалке удержаться за мандат.

В РПЛ также отреагировали на смену вектора своего коллеги. Юрий Шухевич такой поступок соратника по партии раскритиковал и сообщил о том, что Рыбалка это сделал (создание объединение в поддержку Зеленского — ред.) без согласования с лидером РПЛ Олегом Ляшко. 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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