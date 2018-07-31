Через "токсичність" Рибалка більше не потрапить до прохідної частини списку радикалів - політолог

КИЇВ. 31 липня. УНН. У разі, якщо зміни до виборчого законодавства не запрацюють, і залишаться мажоритарні округи, то їх будуть використовувати для того, щоб не включати у партійні списки токсичних політиків. Таку думку у коментарі УНН висловив політолог Олексій Станчевський.