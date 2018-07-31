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Через "токсичність" Рибалка більше не потрапить до прохідної частини списку радикалів - політолог

Через "токсичність" Рибалка більше не потрапить до прохідної частини списку радикалів - політолог

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 липня. УНН. У разі, якщо зміни до виборчого законодавства не запрацюють, і залишаться мажоритарні округи, то їх будуть використовувати для того, щоб не включати у партійні списки токсичних політиків. Таку думку у коментарі УНН висловив політолог Олексій Станчевський.

“Ті, хто токсичні, але домовилися про висунення від партії — вони собі спокійно будуть йти по округам. І пройдуть вони чи ні — це буде залежати від кількості грошей, які вони вклали у компанії, і від лояльності електорату на тій чи іншій території”, — вважає експерт.

У разі ж, якщо виборче законодавство запрацює в оновленому вигляді, як це передбачено законом, що прийняли у першому читанні, то зросте внутрішньопартійна конкуренція. Адже представникам однієї партії на кожному окремому окрузі (за новими правилами) доведеться боротися за голос одного й того ж виборця, пояснив Станчевський.

Як приклад роботи із токсичними депутатами під час передвиборчої гонки, політолог навів Радикальну партію та її члена — Сергія Рибалку.

“Щодо Рибалки — у нього є токсичність і у список таких не братимуть.

На моє глибоке переконання, зараз рейтинг РПЛ не дозволяє вставляти у прохідну частину списку людей токсичних, а будь-який негатив у виборчій кампанії буде використовуватися проти партії в цілому. Через це, звичайно, їм не вигідно ставити його у прохідну частину. Тож можуть відправити його по одномандатному округу, якщо нічого не зміниться”, — зазначив Станчевський і додав, що ціна питання у такому разі для Рибалки виллється у шалені кошти.

“І на скільки ми знаємо у компаній S.Group, ТОВ "Снек-Експорт" (родинний бізнес Рибалки — ред.) ці шалені кошти є. У масштабах виборчої компанії він може витратити 1 до 3 млн дол.”, — уточнив експерт.

Нагадаємо, у РПЛ готуються до виборів без мажоритарки. 

За оцінками політологів, депутат Рибалка розхитує репутацію всієї Радикальної партії.

Зауважимо, що його сімейні снекові компанії підозрюють у веденні бізнесу на окупованих територіях. Справу розслідує СБУ, і по одному епізоду провадження вже навіть винесено обвинувальний вирок. 

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