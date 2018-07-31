Из-за "токсичности" Рыбалка больше не попадет в проходную часть списка радикалов - политолог

"Те, кто токсичны, но договорились о выдвижении от партии - они спокойно будут идти по округам. И пройдут они или нет - это будет зависеть от количества денег, которые они вложили в компании, и от лояльности электората на той или иной территории", - считает эксперт.

В случае же, если избирательное законодательство заработает в обновленном виде, как это предусмотрено законом, что приняли в первом чтении, то возрастет внутрипартийная конкуренция. Ведь представителям одной партии на каждом отдельном округе (по новым правилам) придется бороться за голос одного и того же избирателя, объяснил Станчевский.

В качестве примера работы с токсичными депутатами во время предвыборной гонки, политолог привел Радикальную партию и ее члена - Сергея Рыбалку.

"О Рыбалке - у него есть токсичность и в список таких не будут брать.

По моему глубокому убеждению, сейчас рейтинг РПЛ не позволяет вставлять в проходную часть списка людей токсичных, а любой негатив в избирательной кампании будет использоваться против партии в целом. Из-за этого, конечно, им не выгодно ставить его в проходную часть. Поэтому могут отправить его по одномандатному округу, если ничего не изменится", - отметил Станчевский и добавил, что цена вопроса в таком случае для Рыбалки выльется в огромные средства.

"И на сколько мы знаем у компаний S.Group, ООО "Снэк Экспорт" (семейный бизнес Рыбалки - ред.) эти огромные средства есть. В масштабах избирательной компании он может потратить 1 до 3 млн долл.", - уточнил эксперт.

Напомним, в РПЛ готовятся к выборам без мажоритарки.

По оценкам политологов, депутат Рыбалка расшатывает репутацию всей Радикальной партии.

Заметим, что его семейные снековые компании подозревают в ведении бизнеса на оккупированных территориях. Дело расследует СБУ, и по одному эпизоду производства уже даже вынесен обвинительный приговор.