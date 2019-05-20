"Перебежчик" из РПЛ решил поучить Зеленского

Рыбалка пишет, что выступление Зеленского было "коротким, эмоциональным и точным". Впрочем, по мнению радикала, в словах новоизбранного Президента - мало конкретики.

"Я хотел услышать больше о стратегических планах реформирования страны. Очевидно, нужно перезагрузить власть", - пишет политик.

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Рыбалка положительно оценил предложение Зеленского о снятии депутатской неприкосновенности с народных избранников. Наряду с этим, добавил, что надо еще принять и законодательство по четкой процедуре импичмента президента.

В дополнение радикал пожелал новоизбранному президенту "научиться сотрудничать со всеми ветвями власти ради Украины". И уточнил, что ждет от Зеленского не только кадровых назначений, но и пакета конкретных первоочередных законопроектов.

Отметим, что недавно Рыбалка инициировал создание в Раде мижфракцинного объединения "Независимость и развитие" в поддержку Зеленского.

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В штабе новоизбранного Президента от помощи радикала поспешили откреститься. Там заявили, что в персональной помощи со стороны Рыбалки не нуждаются.

"В рамках украинского законодательства есть четкий алгоритм взаимодействия Президента и ВР, я не вижу здесь предпосылок для создания каких-то групп, которые поддерживали бы Президента. Какой-то персональной помощи от народных депутатов мы не ожидаем. Нужно не Зеленскому помогать, а украинскому народу", - сказал спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков.

Политологи шаг радикала "навстречу новой власти" расценили как попытку "перекраситься", но тут же констатировали, что такие маневры не помогут Рыбалке удержаться за мандат.

В РПЛ также отреагировали на изменение вектора своего коллеги. Юрий Шухевич такой поступок соратника по партии раскритиковал и сообщил о том, что Рыбалка это сделал (создание объединения в поддержку Зеленского - ред.) без согласования с лидером РПЛ Олегом Ляшко.

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Напомним, что эксперты называют Рыбалку "токсичным" политиком из-за ряда публичных скандалов и кучи уголовных производств, что открывались против компаний его семьи.

Относительно производительности радикала, то она тоже - отстает. За последний год ни один законопроект, где в соавторах был Рыбалка, так и не стал законом.