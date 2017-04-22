Пентагон знищив бойовика "ІДІЛ" причетного до теракту у нічному клубі Стамбула

“Бойовика, якого в Пентагоні називають Абдурахмоном Узбеки, вислідили і вбили в районі міста Майадин”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється також, що терорист є вихідцем з Узбекистану.

“Це була наземна операція. Вважаю це все, що я бажав би сказати про це”, — заявив полковник Джон Томас, прес-секретар Центрального командування збройних сил США.

Він відмовився повідомити інші деталі, уточнивши тільки, що терорист не був убитий внаслідок авіаудару.

Як повідомляв УНН, збройний напад на нічний клуб Reіna в Стамбулі відбувся в новорічну ніч. 39 людей загинуло, 69 осіб отримали поранення.