Пентагон знищив бойовика "ІДІЛ" причетного до теракту у нічному клубі Стамбула
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. У Пентагоні повідомили про проведення в Сирії секретної операції, внаслідок якої був знищений терорист, який мав відношення до теракту у нічному клубі Стамбула в Новорічну ніч, передає УНН з посиланням на Reuters.
“Бойовика, якого в Пентагоні називають Абдурахмоном Узбеки, вислідили і вбили в районі міста Майадин”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється також, що терорист є вихідцем з Узбекистану.
“Це була наземна операція. Вважаю це все, що я бажав би сказати про це”, — заявив полковник Джон Томас, прес-секретар Центрального командування збройних сил США.
Він відмовився повідомити інші деталі, уточнивши тільки, що терорист не був убитий внаслідок авіаудару.
Як повідомляв УНН, збройний напад на нічний клуб Reіna в Стамбулі відбувся в новорічну ніч. 39 людей загинуло, 69 осіб отримали поранення.