Пентагон уничтожил боевика "ИГИЛ" причастного к теракту в ночном клубе Стамбула
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. В Пентагоне сообщили о проведении в Сирии секретной операции, в результате которой был уничтожен террорист, который имел отношение к теракту в ночном клубе Стамбула в Новогоднюю ночь, передает УНН со ссылкой на Reuters.
“Боевика, которого в Пентагоне называют Абдурахмон Узбеки, выследили и убили в районе города Майадин”, — говорится в сообщении.
Сообщается также, что террорист является выходцем из Узбекистана.
“Это была наземная операция. Считаю это все, что я хотел бы сказать об этом”, — заявил полковник Джон Томас, пресс-секретар Центрального командования вооруженных сил США.
Он отказался сообщить другие детали, уточнив только, что террорист не был убит в результате авиаудара.
Как сообщал УНН, вооруженное нападение на ночной клуб Reиna в Стамбуле состоялся в новогоднюю ночь. 39 человек погибли, 69 человек получили ранения .