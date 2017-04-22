Пентагон уничтожил боевика "ИГИЛ" причастного к теракту в ночном клубе Стамбула

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 28665 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 93745 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 148329 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113359 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114540 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111322 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103388 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106767 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103344 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Пентагон уничтожил боевика "ИГИЛ" причастного к теракту в ночном клубе Стамбула

Пентагон уничтожил боевика "ИГИЛ" причастного к теракту в ночном клубе Стамбула

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 апреля. УНН. В Пентагоне сообщили о проведении в Сирии секретной операции, в результате которой был уничтожен террорист, который имел отношение к теракту в ночном клубе Стамбула в Новогоднюю ночь, передает УНН со ссылкой на Reuters.

“Боевика, которого в Пентагоне называют Абдурахмон Узбеки, выследили и убили в районе города Майадин”, — говорится в сообщении.

Сообщается также, что террорист является выходцем из Узбекистана.

“Это была наземная операция. Считаю это все, что я хотел бы сказать об этом”, — заявил полковник Джон Томас, пресс-секретар Центрального командования вооруженных сил США.

Он отказался сообщить другие детали, уточнив только, что террорист не был убит в результате авиаудара.

Как сообщал УНН, вооруженное нападение на ночной клуб Reиna в Стамбуле состоялся в новогоднюю ночь. 39 человек погибли, 69 человек получили ранения .

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