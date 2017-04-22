Пентагон уничтожил боевика "ИГИЛ" причастного к теракту в ночном клубе Стамбула

“Боевика, которого в Пентагоне называют Абдурахмон Узбеки, выследили и убили в районе города Майадин”, — говорится в сообщении.

Сообщается также, что террорист является выходцем из Узбекистана.

“Это была наземная операция. Считаю это все, что я хотел бы сказать об этом”, — заявил полковник Джон Томас, пресс-секретар Центрального командования вооруженных сил США.

Он отказался сообщить другие детали, уточнив только, что террорист не был убит в результате авиаудара.

Как сообщал УНН, вооруженное нападение на ночной клуб Reиna в Стамбуле состоялся в новогоднюю ночь. 39 человек погибли, 69 человек получили ранения .