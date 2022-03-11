Пентагон не бачить ознак того, що білоруські сили перекинули в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. На даний момент часу Пентагон не бачить перекидання білоруських військ або сил в Україну. Про це заявив на брифінгу в п'ятницю прессекретар Пентагону Джон Кірбі, передає кореспондент УНН.
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"Ми не бачили жодних ознак того, що білоруські війська або сили перекидалися всередину України. Ми відзначили, що президент Білорусі днями зробив заяву державним ЗМІ про те, що він вважає важливим, щоб білоруські сили прийшли на захист тилу російських військ у разі нападу на них. Він вперше сказав щось про можливу причетність Білорусі. Але в даний час немає ніяких ознак того, що це відбувається", - заявив Кірбі.
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Група з двох російських окупаційних літаків завдали удару по території Білорусії, перебуваючи в повітряному просторі України о 14:40.
Перед цим міністр оборони України Олексій Резніков повідомляв, що російська авіація готується завдати удару по низці населених пунктів на території Республіки Білорусь, що знаходяться поблизу українсько-білоруського кордону. Мета провокації - змусити чинне керівництво Білорусі до війни проти України.
За даними Українського Страткому, білоруські війська можуть бути залучені до вторгнення в Україну 11 березня о 21:00.