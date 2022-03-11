Пентагон не видит признаков того, что белорусские силы перебросили в Украину

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"Мы не видели никаких признаков того, что белорусские войска или силы перебрасывались внутрь Украины. Мы отметили, что президент Беларуси на днях сделал заявление государственным СМИ о том, что он считает важным, чтобы белорусские силы пришли на защиту тыла российских войск в случае нападения на них… Он впервые сказал что-то о возможной причастности Беларуси. Но в настоящее время нет никаких признаков того, что это происходит", - заявил Кирби.

Ранее

Группа из двух российских оккупационных самолетов нанесли удар по территории Белоруссии, находясь в воздушном пространстве Украины в 14:40.

Перед этим министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что российская авиация готовится нанести удар по ряду населенных пунктов на территории Республики Беларусь, находящихся вблизи украинско-белорусской границы. Цель провокации - вынудить действующее руководство Беларуси к войне против Украины.

По данным украинского Страткома, белорусские войска могут быть привлечены к вторжению в Украину 11 марта в 21:00.