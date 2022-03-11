Пентагон не видит признаков того, что белорусские силы перебросили в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. На данный момент времени Пентагон не видит переброски белорусских войск или сил в Украину. Об этом заявил на брифинге в пятницу пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, передает корреспондент УНН.
Цитата
"Мы не видели никаких признаков того, что белорусские войска или силы перебрасывались внутрь Украины. Мы отметили, что президент Беларуси на днях сделал заявление государственным СМИ о том, что он считает важным, чтобы белорусские силы пришли на защиту тыла российских войск в случае нападения на них… Он впервые сказал что-то о возможной причастности Беларуси. Но в настоящее время нет никаких признаков того, что это происходит", - заявил Кирби.
Ранее
Группа из двух российских оккупационных самолетов нанесли удар по территории Белоруссии, находясь в воздушном пространстве Украины в 14:40.
Перед этим министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что российская авиация готовится нанести удар по ряду населенных пунктов на территории Республики Беларусь, находящихся вблизи украинско-белорусской границы. Цель провокации - вынудить действующее руководство Беларуси к войне против Украины.
По данным украинского Страткома, белорусские войска могут быть привлечены к вторжению в Украину 11 марта в 21:00.