Пентагон назвав “тривожним” випробування Китаєм гіперзвукової зброї

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“Те, що ми побачили, було дуже важливою подією випробування гіперзвукової системи зброї. І це дуже тривожно. Китайські військові можливості набагато більші, ніж це одиночне випробування. Вони швидко розширюються в космосі, у кіберпросторі, а також у традиційних зонах — на суходолі, на морі та в повітрі”, — сказав генерал Марк Міллі.

Деталі

Китайські військові провели, ймовірно, два випробування гіперзвукової зброї протягом літа, включаючи запуск у космос орбітальної гіперзвукової зброї, здатної нести ядерне корисне навантаження.

Китай оскаржив звіти про випробування, заявивши, що просто запустив космічний апарат багаторазового використання.

Додамо

17 жовтня повідомлялося, що Китай за допомогою ракети-носія здійснив у серпні запуск гіперзвукового літального апарату (ГЛА), здатного нести ядерну зброю.

Тоді Пентагон не став коментувати повідомлення про випробування Китаєм гіперзвукової зброї, але висловив побоювання щодо військової активності КНР.

Гіперзвукова зброя вважається зброєю наступного покоління, мета якої — позбавити противника часу реакції і традиційних механізмів з придушення або контратаки.