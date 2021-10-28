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Пентагон назвав “тривожним” випробування Китаєм гіперзвукової зброї

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі назвав підозрювані випробування Китаєм системи гіперзвукової зброї “дуже тривожною” подією в умовах загострення конкуренції між Вашингтоном і Пекіном. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

Пентагон назвав “тривожним” випробування Китаєм гіперзвукової зброї

Цитата

“Те, що ми побачили, було дуже важливою подією випробування гіперзвукової системи зброї. І це дуже тривожно. Китайські військові можливості набагато більші, ніж це одиночне випробування. Вони швидко розширюються в космосі, у кіберпросторі, а також у традиційних зонах — на суходолі, на морі та в повітрі”, — сказав генерал Марк Міллі.

Деталі

Китайські військові провели, ймовірно, два випробування гіперзвукової зброї протягом літа, включаючи запуск у космос орбітальної гіперзвукової зброї, здатної нести ядерне корисне навантаження.

Китай оскаржив звіти про випробування, заявивши, що просто запустив космічний апарат багаторазового використання.

Додамо

17 жовтня повідомлялося, що Китай за допомогою ракети-носія здійснив у серпні запуск гіперзвукового літального апарату (ГЛА), здатного нести ядерну зброю.

Тоді Пентагон не став коментувати повідомлення про випробування Китаєм гіперзвукової зброї, але висловив побоювання щодо військової активності КНР.

Гіперзвукова зброя вважається зброєю наступного покоління, мета якої — позбавити противника часу реакції і традиційних механізмів з придушення або контратаки.

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