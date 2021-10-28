Пентагон назвал "тревожным" испытание Китаем гиперзвукового оружия
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли назвал подозреваемые испытания Китаем системы гиперзвукового оружия “очень тревожным” событием в условиях обострения конкуренции между Вашингтоном и Пекином. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.
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То, что мы увидели, было очень важным событием испытания гиперзвуковой системы оружия. И это очень тревожно. Китайские военные возможности гораздо больше, чем это одиночное испытание. Они быстро расширяются в космосе, в киберпространстве, а также в традиционных зонах – на суше, на море и в воздухе”, – сказал генерал Марк Милли.
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Китайские военные провели, вероятно, два испытания гиперзвукового оружия в течение лета , включая запуск в космос орбитального гиперзвукового оружия, способного нести ядерную полезную нагрузку.
Китай обжаловал отчеты об испытаниях, заявив, что просто запустил космический аппарат многократного использования.
Добавим
17 октября сообщалось , что Китай с помощью ракеты-носителя осуществил в августе запуск гиперзвукового летательного аппарата (ГЛА), способного нести ядерное оружие.
Тогда Пентагон не стал комментировать сообщения об испытаниях Китаем гиперзвукового оружия, но выразил опасения по поводу военной активности КНР.
Гиперзвуковое оружие считается оружием следующего поколения, цель которого – лишить противника времени реакции и традиционных механизмов подавления или контратаки.