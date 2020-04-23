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Пенсійний фонд виділив 9,9 млрд грн на додаткові одноразові виплати пенсіонерам у квітні

Пенсійний фонд виділив 9,9 млрд грн на додаткові одноразові виплати пенсіонерам у квітні

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. Пенсій фонд України спрямував 9,9 млрд гривень на виплату одноразової грошової допомоги пенсіонерам у розмірі 1 000 гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Пенсійного фонду.

"23 квітня Пенсійний фонд України спрямував на виплату одноразової грошової допомоги 9,9 млрд гривень. 6,4 млн пенсіонерів, які отримують пенсії на рахунки у банках, одноразову допомогу буде зараховано не пізніше 24 квітня. 3,5 мільйонам пенсіонерів, котрі отримують пенсії через пошту, листоноші мають доставити одноразову допомогу додому протягом 5 календарних днів з дня надходження коштів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у разі неможливості виплати одноразової грошової допомоги у зазначені 5 днів, її мають виплатити не пізніше 25 червня поточного року, щоб кожен з пенсіонерів, які мають право на таку виплату, отримав належні кошти.

Нагадаємо, у Міністерстві соціальної політики роз’яснили, що одноразову грошову допомогу в сумі 1 тис. гривень впродовж 5 днів отримують ті, чия пенсія менше 5 тис. гривень, та інші особи.

Українські Національні Новини

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