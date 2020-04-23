Пенсионный фонд выделил 9,9 млрд грн на дополнительные единоразовые выплаты пенсионерам в апреле

"23 апреля Пенсионный фонд Украины направил на выплату единовременного пособия 9,90 млрд гривен. 6,4 млн пенсионеров, которые получают пенсии на счета в банках, единовременное пособие будет засчитано не позднее 24 апреля. 3,5 миллионам пенсионеров, которые получают пенсии через почту, почтальоны должны доставить единовременное пособие домой в течение 5 календарных дней со дня поступления средств", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае невозможности выплаты одноразовой денежной помощи в указанные 5 дней, ее должны выплатить не позднее 25 июня текущего года, чтобы каждый из пенсионеров, имеющих право на такую выплату, получил необходимые средства.

Напомним, в Министерстве социальной политики разъяснили, что единовременное пособие в сумме 1 тыс. гривен в течение 5 дней получают те, чья пенсия меньше 5 тыс. гривен, а также другие лица.